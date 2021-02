Siatkarki odmawiają gry w Katarze. Powodem zakaz bikini

Doha, stolica Kataru, po raz pierwszy organizuje turniej World Tour dla kobiet. Biorące w nim udział siatkarki plażowe muszą dostosować się jednak do zasad ubioru obowiązującego w tym kraju. Sportsmenki zmuszone są do gry w koszulkach z krótkim rękawkami i spodenkami sięgającymi co najmniej poniżej kolan. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zgodziła się na te zasady, aby "uszanować kulturę i tradycję kraju”.

