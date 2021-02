CVC Capital Partners partnerem Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej

Obecnie siatkówka jest czwartym najpopularniejszym sportem na świecie, z ponad 800 milionami fanów i wysokim udziałem w atrakcyjnych rynkach, w tym we Włoszech, Brazylii, Japonii, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Siatkówka była najchętniej oglądaną dyscypliną sportową podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku, osiągając poziom oglądalności 2,6 miliardów godzin łącznie na całym świecie.

Partnerstwo „Volleyball World” ma być impulsem do rozwoju siatkówki. Jego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności i wsparcie nowych inwestycji w siatkówkę.

„Volleyball World” będzie podmiotem komercyjnym, służącym realizacji celów związanych z tym sportem na całym świecie - początkowo dla FIVB, a następnie dla innych lig i federacji. Celem partnerstwa jest podniesienie rangi tej dyscypliny i dalszy wzrost jej popularności, czemu mają służyć nowe inwestycje, z korzyścią dla kibiców, zawodników oraz federacji narodowych.

„Volleyball World” będzie zajmować się komercyjną obsługą najważniejszych międzynarodowych imprez siatkarskich i siatkówki plażowej, tj.: mistrzostw świata, kwalifikacji olimpijskich oraz Siatkarskiej Ligi Narodów. „Volleyball World” skupi się na organizacji imprez, obsłudze kibiców, kontaktami z mediami, zarządzaniem danymi i dostępem cyfrowym oraz sponsoringiem. Celem tych działań będzie zwiększenie przychodów komercyjnych, które pozwolą na reinwestycje, aby zapewnić długoterminowy sukces tej dyscypliny sportowej.

FIVB wraz ze swoimi 222 federacjami narodowymi, pozostanie jedynym ogólnoświatowym organem regulacyjnym siatkówki, odpowiedzialnym za rozwój tej dyscypliny sportu. Jako większościowy udziałowiec w partnerstwie „Volleyball World” federacja FIVB będzie nadzorować nową wizję rozwoju siatkówki w komercyjnym ujęciu oraz dbać, by interesy wszystkich zainteresowanych stron były właściwie reprezentowane.

CVC wnosi do tego partnerstwa doświadczenie w przeprowadzaniu licznych inwestycji w podmioty działające w innych obszarach sportu, takich jak np. Formuła 1, Moto GP i Rugby. Fundusz CVC umożliwi też dostęp do sieci swoich biur w 22 państwach Europy, Azji i obu Ameryk.

Dyrektorem Generalnym „Volleyball World” będzie Finn Taylor, który wcześniej był szefem światowego tournée Cirque du Soleil. Natomiast przewodniczącym zarządu zostanie Fernando Lima, dotychczasowy Sekretarz Generalny FIVB. W skład zarządu wejdą także Fabio Azevedo (obecny dyrektor generalny FIVB) oraz Simon Denyer (założyciel i były dyrektor generalny DAZN Group).

- Cieszymy się, że możemy współpracować z CVC Capital Partners i wejść w partnerstwo „Volleyball World”. FIVB jest zobowiązana do ciągłego wprowadzania innowacji i nieustannie poszukuje możliwości dalszego rozwoju siatkówki na całym świecie. Jestem przekonany, że CVC to właściwy partner, który posiada doświadczenie, kontakty i niezbędny kapitał, by wspierać FIVB w jej misji dalszej profesjonalizacji tej dyscypliny, z korzyścią dla kibiców, zawodników oraz federacji narodowych – mówi Ary S. Graça F°, Prezydent Federacji FIVB. - Partnerstwo „Volleyball World” przyspieszy wzrost finansowy naszej dyscypliny oraz zapewni jej solidne perspektywy rozwoju. Dzięki współpracy z CVC będziemy w stanie zabezpieczyć przyszłość siatkówki i wzmocnić naszą dyscyplinę, która obecnie zmaga się z szeregiem wyzwań – dodaje.