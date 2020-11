Vital Heynen: Mam ten luksus

Mogę mówić tylko o sobie. W niedzielę miałem silny ból głowy. To było najcięższy dzień, od kiedy jestem zakażony. Na początku czułem się osłabiony, ale we wtorek od rana już miałem w sobie więcej energii. Zobaczymy, czy najtrudniejsze już za mną, nie chcę świętować zbyt wcześnie, bo wirus jest niebezpieczny, może wrócić. Uważam na siebie.

Pomówmy więc o formie sportowej Wilfredo Leona, który od początku sezonu grał świetnie...

On jest w swojej normalnej dyspozycji i może grać jeszcze lepiej. Tego chcemy na koniec sezonu. Pamiętajmy, że gramy bez Aleksandara Atanasijevicia (Vital Heynen jest trenerem włoskiego zespołu Sir Safety Perugia, w którym gra Wilfredo Leon – przyp. red.) i mamy tylko jedną gwiazdę na parkiecie. Dzięki temu w czasie meczu wszystkie światła są skierowane na Leona i zdobywa nagrody MVP. Mamy taki system, że to on zdobywa najwięcej punktów. Mnie bardziej cieszy, że stał się bardziej kompletnym graczem, jest jednym z najlepszych obrońców w mojej drużynie. Ludzie tego nie widzą, patrzą na ataki, a on podwoił swoje liczby w obronie. Można powiedzieć, że dopisało mu szczęście w jednym meczu, ale na dystansie 10-15 spotkań to nie może być przypadek.

Gdzie są granice jego możliwości?

W wieku 27 lat fizycznie już nie zacznie skakać wyżej, trzeba go utrzymywać na tym poziomie, który ma. Rozwija w sobie zdolności przywódcze. Jest w zespole nowy gracz Sharone Vernon-Evans. Poprosiłem Wilfredo, żeby go wprowadził do drużyny. Widzę, jak z nim rozmawia, pomaga mu, wspiera cały czas. Staje się Michałem Kubiakiem mojej drużyny. Do tej pory był świetny indywidualnie, teraz staj się wielkim graczem zespołowym. To są normalne etapy rozwoju, a moim zadaniem jest mu w tym pomagać.

Może taką rolę pełnić w kadrze?

Myślę, że będzie taki w reprezentacji także w przyszłości. Niektórzy zawodnicy mają już ponad 30 lat. Chciałbym, żeby zostawali z nami jak najdłużej, dlatego proszę ich: nie mówcie za szybko o odchodzeniu z kadry. W Polsce popełnia się błąd, że pochopnie rezygnuje się z graczy ponad 30-letnich w reprezentacji. Może tacy siatkarze nie będą uczestniczyć we wszystkich zgrupowaniach, może tylko w połowie, ale chciałbym, żeby zostali i przekazali swoje doświadczenie młodszym. Co do Wilfredo: kiedy już niektórzy odejdą, to jego rola wzrośnie naturalnie.