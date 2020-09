Rusza siatkarska PlusLiga. Będą widzowie

Poprzednie rozgrywki zostały przerwane z powodu epidemii. Nie przyznano tytułu mistrza Polski, a w tamtym momencie na pierwszym miejscu w tabeli była ZAKSA Azoty Kędzierzyn-Koźle, co nikogo nie dziwiło (miejsca drugie i trzecie przypadły VERVIE Warszawa Orlen Paliwa i PGE Skrze Bełchatów).

Po przymusowej przerwie do treningów i gry wrócili reprezentanci Polski, którzy spotkali się w Spale. Selekcjoner Vital Heynen opowiadał, że dawno nie widział tak szczęśliwych sportowców. Podobne odczucia ma trener Jakub Bednaruk. – Zaczęliśmy 1 lipca, nie mogliśmy się doczekać treningów i startu PlusLigi. Przymusowa przerwa była problemem, wszyscy o siebie dbali, ale wiadomo, że jak lodówka jest blisko, to czasem kusi. Po niektórych było widać, że sobie pofolgowali. Ale kilku moich siatkarzy przyjechało znakomicie przygotowanych – mówi „Rz” trener MKS Będzin.

– Przez dwa tygodnie w ogóle nie skakaliśmy podczas treningów. W domu ciężko to było robić, bo siatkarze mają po dwa metry. Ćwiczyliśmy w siłowni, biegaliśmy, wykonywaliśmy ćwiczenia techniczno-taktyczne. Uważaliśmy, żeby nie narazić się na kontuzje. Bałem się pierwszych ataków, łagodnie wprowadzałem drużynę w treningi – mówi Bednaruk.

Przez kilka miesięcy siatkarze nie grali, dlatego niektórzy cieszyli się, że Polska Liga Siatkówki zorganizowała cykl PreZero Grand Prix, chociaż ci, którzy w nim wystąpili, musieli zmieniać plany przygotowań. – Chcieliśmy, żeby kibice przywitali się z zawodnikami po dłuższej przerwie, dlatego wystawiliśmy najlepszy skład. Fani pojechali za nami na finały do Gdańska. Turnieje były po to, żeby móc powiedzieć im cześć, chociaż na odległość – opowiada trener Bednaruk.

Znalazły się tam zalecenia dobrze znane z innych dyscyplin: podróżowanie najlepiej autokarem klubowym, pojedyncze pokoje w hotelach, sportowa izolacja, wykonywanie testów. Co jednak, jeśli zdarzy się przypadek zakażenia? Czy cała drużyna ma iść na kwarantannę?

– Spotkaliśmy się z głównym inspektorem sanitarnym, który przedstawił warunki, by drużyny nie musiały iść na przymusową kwarantannę w przypadku stwierdzenia zakażenia. Jeśli jeden z zawodników lub członków sztabu będzie miał objawy, to zostanie na pięć, sześć dni odizolowany od drużyny. W tym czasie reszta pod obserwacją będzie normalnie pracować – mówi „Rz” Kamil Składowski, rzecznik prasowy Polskiej Ligi Siatkówki.

Przygotowywane są wytyczne, ilu kibiców można wpuszczać na trybuny. Tym dokumentem mogłyby się posługiwać drużyny, gdyby lokalne władze miały wątpliwości co do interpretacji przepisów. Prezesi zgodzili się też na ustalenie minimalnej liczby zawodników w zespole, którzy muszą być zdrowi, by nie trzeba było przekładać spotkania.