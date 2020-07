Paweł Woicki: Chcę jeszcze grać

Wyjeżdżając 11 lat temu z Rzeszowa zostawiłem tam wielu przyjaciół i nie wracam ani na spaloną ziemię, ani w obce miejsce. Trzeba szukać wyzwań, nowych motywacji, przestrzeni do rozwoju, a to jest dobre miejsce na rozwój. Asseco Resovia zasługuje na przyzwoite miejsce w polskiej siatkówce, choćby ze względu na Rzeszów. Miałem przyjemność grać przez pięć lat w Olsztynie. Myślę, że to miasta bardzo zbliżone potencjałem kibicowskim. W obu kibice znają się na siatkówce. Resovia święciła sukcesy jeszcze wcześniej niż Olsztyn czy Częstochowa, w których grałem w trakcie kariery. Ostatnie lata nie były takie tłuste, ale wszystko jest na dobrej drodze, żeby znów było radośnie. Kilka dni temu skończyłem 37 lat, ale mam jeszcze w sobie bardzo dużą chęć do grania. Nie chcę o tym mówić, ale pokazywać na boisku, na każdym treningu, że jestem gotowy do pracy. Dużo ludzi będzie zaglądało w PESEL, ale jestem przygotowany do sezonu.

Przez ostatnich pięć lat zadomowił się pan w Olsztynie. Teraz wraca do Rzeszowa, na drugi koniec Polski, do drużyny, która przeżywa kryzys...

Jestem trenerem Fabiana i mogę mu teraz tak dokopać, żeby mu się nie chciało w sezonie dyskutować. Mówiąc serio, jestem tylko asystentem, służę pomocą każdemu. Relacje są bardzo dobre i takie zostaną. Nie musi do mnie mówić „panie trenerze”. Taki dystans jest zakorzeniony w naszej kulturze. Mówienie „na pan” jest bardzo ważne, a my w siatkówce jesteśmy uczeni, że nie jest ważne to, jakiego zwrotu grzecznościowego używamy, ale respekt, jaki pokazujemy. Każdy zasługuje na ten sam szacunek. Tutaj problemu nie widzę.

Nawet nie ma dyskusji i tyle, trzeba znaleźć swoje miejsce w drużynie, pomagać na ile to możliwe, żeby grała jak najlepiej, ale podział jest oczywisty. Nikt nie ma wątpliwości, kto jest pierwszym rozgrywającym. Ja też nie mam. Potrafię obiektywnie spojrzeć na sytuację. Muszę pomagać, jak najlepiej się da. To dla mnie też będzie ważna rola.

Fabian nie potrzebuje czasu na adaptację. Wiele też zależy od sztabu szkoleniowego, a on jest na wysokim poziomie. Obaj jesteśmy bardzo doświadczeni, a Fabian jest do tego wybitny, więc będziemy w stanie szybko ogarnąć drużynę.

Nie zastanawiałem się nad długością umowy. Nie są to rzeczy kluczowe. W wieku 40 lat każdy by chciał 10-letni, ale to przecież nierealne.

Pan też bierze udział w gierkach w Spale?

Jasne, że tak. Na pierwszym zgrupowaniu uczestniczyłem we wszystkich gierkach, w części treningu i traktowałem to jako element przygotowań. Koronawirus bardzo mocno odbił się na naszej formie. Zawodnicy zachowywali reżim treningowy na miarę możliwości i przyjechali tak dobrze przygotowani, jak tylko się dało, ale siatkówka to nie jest naturalna dyscyplina sportu. Skakanie, sposób przemieszczania się po boisku nie są do końca naturalnymi ruchami człowieka. Jak zaczęły się treningi i trzeba było podskoczyć, to zaczęły się delikatne bóle. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogłem ćwiczyć.

Zawodnik i jednocześnie trener to trudne?

Ja się czuję pełnoprawnym zawodnikiem. Nie jest to normalna sytuacja, że gram i jestem asystentem w kadrze, ale robię to już trzeci rok i wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Może relacja z młodszymi zawodnikami jest trochę inna? Do nich, zwłaszcza tych z reprezentacji uniwersjadowej podchodzę jako trener, ale podkreślam, że cały czas czuję się aktywnym sportowcem. Mnóstwo ludzi mnie pyta, czy będę trenerem. Odpowiadam, że gram jeszcze w siatkówkę, na tym się znam i nie wiem, czy kiedykolwiek mi będzie dane, żeby być trenerem. To tylko tak ładnie z boku wygląda, ale to naprawdę trudna praca.

Życie siatkarza się wydłuża?

Specyfika każdej pozycji jest inna, nie przed każdym stoją takie same wyzwania fizyczne. Najpierw jest rozgrywający, potem libero, środkowy, przyjmujący, najtrudniej ma atakujący. On musi wykonać wielką liczbę wyskoków na maksymalną wysokość, zagrywek z pełną siłą. Najtrudniej grać długo na tej pozycji. Gra rozgrywającego to przede wszystkim analiza i czytanie meczu.