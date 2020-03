Gwiazdor siatkówki zakażony koronawirusem

Po piłce nożnej i koszykówce, gdzie już wcześniej zdarzyły się przypadki zarażenia SARS-CoV-2, przyszedł niestety czas na siatkówkę. Pierwszym zawodnikiem, u którego stwierdzono obecność wirusa, wywołującego chorobę COVID 19 jest jeden z najlepszych siatkarzy ostatnich lat Earvin N'Gapeth.

Jak podają rosyjskie media, zawodnik miał się zarazić podczas pobytu we Francji, gdzie wyjechał na urlop po zakończeniu sezonu zasadniczego. Po powrocie do Kazania 11 marca miał poczuć się źle i poprosił o wizytę lekarza w domu. Dzięki temu uniknął kontaktu z innymi kolegami z drużyny oraz członkami sztabu.

Jak podaje rzeczniczka prasowa prezydenta Tatarstanu Lilia Galimowa "pacjent czuje się dobrze" i po 14 dniach ma opuścić szpital.

W tym momencie w lidze rosyjskiej trwa faza play off, bez udziału kibiców. Zenit nie musi w niej grać, bo jako jeden z dwóch najlepszych zespołów fazy zasadniczej obok Lokomotiwu Nowosybirsk (z Fabianem Drzyzgą w składzie), uzyskał bezpośredni awans do decydującego turnieju Final Six.