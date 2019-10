Puchar Świata: Tie-break i przegrana z Brazylią

Polacy wygrali pierwszego seta do 19, ale w dwóch kolejnych lepsi okazali się Brazylijczycy. W czwartym secie podopieczni Vitala Heynena grali jak natchnieni, rozbijając rywali do 16. Niestety w decydującym tie-breaku biało-czerwoni popełnili kilka błędów i w połowie seta przegrywali 4:8. Po autowym atak Leona, przy stanie 10:7 dla Brazylii, o czas poprosił Heynen, starając się jeszcze ratować wynik. Mimo walki do końca nie udało się już odwrócić losów tej partii i przegraliśmy w piątym secie 11:15, a w całym meczu 2:3.

