PŚ siatkarzy: Polska wygrała z Kanadą 3:0

Po porażce 2:3 z Brazylią podopieczni Vitala Heynena mają tylko iluzoryczne szanse na zwycięstwo w turnieju, jednak zwycięstwo z Kanadą zbliża ich do zapewnienia sobie drugiego miejsca. W klasyfikacji końcowej Polaków wyprzedzić mogą jeszcze Amerykanie, którzy mają punkt straty i taką samą liczbę zwycięstw - informuje Onet.

W trzecim secie Kanadyjczykom udało się zniwelować trzypunktowe prowadzenie Polaków i doprowadzić do stanu 10:10. Dobre spotkanie rozgrywał Sharone Vernon-Evans. Polacy otrząsnęli się i ponownie odskoczyli rywalom, lecz ci nie załamali się i choć przegrywali 13:16, to niedługo potem tablica wyników pokazywała remisowe 19:19. W następnych minutach na boisku rządzili już jednak tylko Polacy. Oddali jeden punkt zdobywając sześć i wygrywając mecz 3:0.



W ostatnim swym meczu na turnieju Polacy zagrają we wtorek z Iranem. Początek spotkania o godz. 5.30.