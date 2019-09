Porażka z Włoszkami. Polki wracają bez medalu

Zarówno Polki, jak i Włoszki, zostały rozbite przez swoje rywalki w meczach półfinałowych.

W pierwszym secie toczyła się wyrównana gra. Rywalki odskoczyły dopiero przy stanie 23:23 i to one wygrały. Po zmianie stron Włoszki szybko odskoczyły naszym siatkarkom. W pewnym momencie prowadziły już 10:2. W końcówce zawodniczkom trenera Nawrockiego udało się zmniejszyć przewagę, jednak to nie starczyło. Górą znowu były mistrzynie świata.