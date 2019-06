Liga Narodów siatkarzy: cenne zwycięstwo Polaków

W drugim secie Japończycy szybko odskoczyli na trzy punkty. Polacy zdołali dogonić rywali i doprowadzili do stanu 10:10, a następnie do 16:13. Dobrze w grze pod siatką radził sobie Karol Kłos, któremu kilka razy udało się zablokować siatkarzy z Azji. W końcówce Polacy powiększali swoją przewagę i wykorzystali drugą piłkę setową.

Trzecia odsłona była wyrównana. Przy stanie 25:25 trener Vital Heynen poprosił o czas. To pomogło Polakom. Po wznowieniu gry w siatkę zaserwował Yanagida. Następnie Maciej Muzaj i Mateusz Bieniek postawili podwójny blok i Polacy wyszli na prowadzenie.

W czwartym secie znów dobrze dzialał polski blok. Japończycy mieli problem z minięciem go. Mistrzowie świata schodzili na druga przerwę techniczną, prowadząc czterema punktami. Po niej Japończycy dwukrotnie skutecznie zaatakowali i Heynen poprosił o czas, by wybić rywali z rytmu. Za pierwszym razem się nie udało, bo Azjaci doprowadzili do remisu. Wtedy Belg znów poprosił o czas. To podziałało, nasi siatkarze odzyskali koncentrację i pewnie wygrali seta do 20.

W sobotę mistrzowie świata zmierzą się z Niemcami, a w niedzielę z Portugalią. Wygrane z tymi rywalami powinny dać Polakom awans do Final Six. Turniej finałowy odbędzie się Chicago.

Polska – Japonia 3:1 (22:25, 25:19, 27:25, 20:25)