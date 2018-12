Andrzej Duda ws. zawieszenia ustawy o SN: TSUE posunął się za daleko

Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, Trybunał Sprawiedliwości UE, wydając postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych wobec Polski posunął się za daleko.

W radiowej "Trójce" prezydent Andrzej Duda odniósł się do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym w kontekście jej przygotowania w związku z październikowym postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości unii Europejskiej.

TSUE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał 19 października wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych. W postanowieniu tym zawieszono stosowanie przepisów ustawy o SN m.in. dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

– Uważam, że Komisja Europejska nie ma racji. Uważam również, że Trybunał Sprawiedliwości UE, orzekając w tej sprawie posunął się za daleko. To dlatego, że regulacja organizacji wymiaru sprawiedliwości jest sprawą wewnętrzną – powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla radiowej Trójki..

Zaznaczył, że rozmawia na ten temat z prezydentami innych krajów UE. – Sygnalizowałem tę kwestię kiedyś także pani kanclerz Angeli Merkel, żeby zwróciła na to uwagę, ponieważ Trybunał posuwa się za daleko i zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, co w moim przekonaniu jest niebezpieczne. Są to praktyki, które zagrażają suwerenności państw Unii Europejskiej – oświadczył Andrzej Duda.

