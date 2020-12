Koronawirus: Autoreformy zamiast reform w czasie pandemii

Jak sprawić, aby to, co rozwlekłe, stało się zwięzłe.

Wbrew nadziejom pandemia dynamicznie się rozwija zamiast posłusznie zaniknąć. A czas pandemii mógł się zdawać sposobnością do przeczekania spraw trudnych, w imię narodowej jedności przeciwko wirusowi. Okazało się jednak, że tak nie jest.

Wraz z pandemią przyspieszyły przemiany ekonomiczne i społeczne, zostały zakwestionowane niewzruszone dotąd przekonania i wartości. Rachuby oparte na filozofii, że w strachu nie podejmuje się trudnych decyzji i nie podnosi głowy, okazały się chybione. Także w sądach widać brak rezygnacji z procesowania się pomimo koniecznych ograniczeń i obostrzeń sanitarnych. Spowolniły one jeszcze bardziej bieg spraw sądowych, tradycyjnie złożony z łańcucha przeciągających się rozpraw, wciąż nowych wniosków i dowodów oraz niemającej końca wymianie pism procesowych.

Czytaj także: Koronawirus: Kolejne zmiany w sądach

To jest właśnie efekt doktryny, która do takiej formy doprowadziła zasadę prawa do obrony. Równocześnie p...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ