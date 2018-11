Onet.pl: Ministerstwo awansowało sędziego z najgorszą opinią Kolegium Sądu

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało do awansu sędziego, którego kandydaturę Kolegium Sądu odrzuciło - informuje portal Onet.pl.

Na początku marca prezes krakowskiego Sądu Okręgowego Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała sędziów, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza przyznać stałą delegację jednemu z sędziów z "rejonu", który przez określony czas miałby orzekać w "okręgu". To wyróżnienie, awans oraz wyższe wynagrodzenie.

Poniżej dalsza część artykułu

Sędziów mocno się zdziwili, gdy dowiedzieli się, że Ministerstwo Sprawiedliwości jako kandydata do awansu, czyli do rocznej delegacji do Sądu Okręgowego wskazało sędziego Przemysława Wypycha, którego kandydatura podczas posiedzenia Kolegium SO w Krakowie zyskała najniższe poparcie oraz ocenę negatywną.

Sędziowie z krakowskiego "okręgu" po otrzymaniu informacji, że właśnie ten negatywnie zaopiniowany kandydat zostanie delegowany do sądu wyższej instancji, napisali pismo do prezesa Sądu Apelacyjnego. Domagają się, by w Ministerstwie Sprawiedliwości uzyskał dokładne informacje o tym, jakimi kryteriami kierował się resort.

"Kandydatura SSR Przemysława Wypycha nie spełnia nie tylko kryteriów merytorycznych, ale również wymagań, które zostały ustalone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie w związku z delegowaniem do orzekania w SO" - piszą sędziowie. Podkreślają, że ten kandydat otrzymał najniższą ocenę wśród wszystkich, którzy wyrazili wolę orzekania w "okręgu". Takich osób było dziewięć.

Jednocześnie członkowie Kolegium SO w Krakowie proszą, by prezes Sądu Apelacyjnego objął procedury delegowania sędziów "nadzorem administracyjnym".

- Przecież to jest nie do pomyślenia, by awansować osobę, która według naszych informacji na koncie ma dyscyplinarkę. O ile wiemy, były też poważne zastrzeżenia co do terminowości sporządzania przez tego sędziego uzasadnień - mówi portalowi Onet.pl jeden z krakowskich sędziów.

ARTYKUŁY POWIĄZANE