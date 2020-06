Bruksela żąda od Polski wyjaśnień ws. Izby Dyscyplinarnej SN

Jak przypomina rozgłośnia Deutsche Welle, Polski rząd dostał miesiąc na poinformowanie Komisji Europejskiej, co zrobił dla pełnego wdrożenia postanowienia TSUE. Odpowiedź z Warszawy nadeszła w terminie, ale nie zadowoliła KE. Obawy Brukseli wyłożył komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders w piśmie do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Poprosił o przesłanie do 24 czerwca dalszych „wyjaśnień oraz informacji" w kwestii wprowadzania „środka tymczasowego" TSUE w życie.

Jak wyjaśnił rzecznik KE Christian Wigand, chodzi o to, że „w pewnych przypadkach Izba Dyscyplinarna nadal działa" oraz nadal stosowane są związane z tym działaniem przepisy prawa polskiego. KE nie podoba się także zastrzeżenie zawarte w odpowiedzi polskiego rządu, że decyzja TSUE o środkach tymczasowych niekoniecznie będzie obowiązywać aż do ostatecznego wyroku TSUE (choć takie są żelazne zasady w Unii), bo tą sprawą może wcześniej zająć się polski Trybunał Konstytucyjny. Ministerstwo sprawiedliwości już wcześniej głośno przekonywało, że decyzje TSUE ws. Sądu Najwyższego powinny zostać uznane przez TK za wykraczające poza kompetencje UE, niezgodne z polską konstytucją, a zatem nieobowiązujące na terenie Polski.

- Sąd Najwyższy wykonał zabezpieczenie TSUE w tej części, w której leży to w kompetencjach I prezesa SN i prezesa Izby Dyscyplinarnej - powiedział sędzia Falkowski. - W tej kwestii, w której to postanowienie jest adresowane do konkretnych sędziów, to oni się do niego będą odnosić. Od tego orzeczenia do tej pory żadna sprawa dyscyplinarna sędziego nie była merytorycznie rozpoznawana - dodał.