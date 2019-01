Sędzia musi się jednak zająć sprawą reprywatyzacji - orzeczenie Sądu Najwyższego Fotorzepa, Marian Zubrzycki

Sąd Najwyższy nie zgodził się na to, by proces oskarżonych o przejmowanie stołecznych kamienic prowadzony był poza Warszawą. Zeznawać na nim będą czynni sędziowie apelacji warszawskiej. „Rz” dotarła do uzasadnienia SN.