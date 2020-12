Kierunki zmian w prawie w trakcie i po epidemii

Społeczeństwo może wymagać, aby dozwolone formy działania podlegały jasnym regulacjom prawnym i gwarantowały bezpieczeństwo ich wykorzystywania. Dotyczy to zarówno form działania nakazanego, jak i zakazanego, dla którego rozbudowany jest aparat sankcji.

Testem na elastyczność naszego rodzimego, ale także europejskiego i światowego, prawodawstwa jest postęp technologiczny. Wypadkową postępu jest oczywista zmiana nawyków i form działania w przestrzeni biznesowej, konsumenckiej czy społecznej. Wprowadzanie uregulowań dla prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem środków masowego komunikowania, dokonywanie czynności sądowych za pośrednictwem internetu, rozbudowanie na globalną skalę mechanizmów sprzedażowych online jest przykładem wpływu postępu technologicznego na nasze prawodawstwo. Wskazuje on także główne kierunki zmian, polegające albo na dostosowaniu regulacji do specyfiki określonej aktywności prawnie relewantnej, albo na wprowadzeniu nowych zapisów.

Mimo wszystko w procesie stosowania prawa niejednokrotnie dochodziło do dyskusji, na ile dotychczasowe rozwiązania prawne mają zastosowanie do stanów faktycznych wywołanych korzystaniem z dorobku postępu technologicznego i na ile specyfika prowadzenia chociażby aktywności gospodarczej z wykorzystaniem nowych środków komunikacji elektronicznej odpowiada dotychczas stosowanej praktyce.

Wiele inicjatyw, powiązanych chociażby z tematyką identyfikacji elektronicznej, m.in. z wykorzystywaniem podpisów elektronicznych (bezpiecznych, kwalifikowanych etc.) w obrocie, świadczeń tzw. usług zaufania, polegających m.in. na złożonym procesie certyfikacyjnym, wskazuje, jak postęp technologiczny wymusza rozwój prawodawstwa i poszerza dotychczasowe ramy prawne.

Doświadczenie globalne

Spróbujmy przełożyć to zagadnienie na skutki, jakie niesie ze sobą epidemia Covid-19. Koronawirus niezwykle dotkliwie wpłynął na całość życia gospodarczego. Co istotne, zmiana w życiu gospodarczym była raptowna i bardzo inwazyjna. Trudno znaleźć zdarzenie o podobnej naturze i mocy oddziaływania. Zaznaczam, że wniosek ten buduję również na globalnym doświadczeniu przeżywania epidemii Covid-19, nieodnoszącym się punktowo do określonego regionu, terytorium czy nawet kontynentu.