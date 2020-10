Odpowiedzialność za przejrzystość stanowionego prawa w dobie Covid-19

W sytuacjach kryzysowych prawo tworzy się wedle innych reguł, niż gdy państwo działa normalnie

Zagadnienie inflacji stanowionego prawa i przejrzystości wprowadzanych reguł było już wielokrotnie sygnalizowane w dyskursie prawniczym, a pandemia Covid-19 dała powody do powtórnego podjęcia tego tematu.

W zdecydowanej większości problematyka ta sprowadzana jest do kwestii proceduralnych oraz jakości stanowionego prawa, co określane jest mianem zbioru reguł składających się na „zasady przyzwoitej legislacji", o których wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny (por. m.in. wyrok z 16 grudnia 2009 r., Kp 5/08; wyrok z 11 grudnia 2009 r., Kp 8/09; wyrok z 10 stycznia 2012 r., P 19/10). Należy jednak postawić sobie zasadnicze pytanie, czy wraz z opublikowaniem aktu obowiązki prawodawcy w sferze jego przedstawienia kończą się. A może należy je także rozszerzyć na etap zapoznawania się z prawem przez zainteresowanych? Covid-19 daje szczególne powody do refleksji nad tym zagadnieniem.

Czytaj także: Najpierw zadzwoń, potem idź do ratusza - koronawir...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta specjalna: Tylko teraz e-prenumerata Rzeczpospolitej 2 kwartały w cenie 1 E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ