Koronawirus: Najważniejsze umiejętności dla prawników i nie tylko

Pandemia koronawirusa to nasza zimna wojna, punkt zwrotny dla naszego pokolenia. I od nas zależy, czy stanie się porażką, czy też zdołamy przekuć ją w sukces.

Ponad trzydzieści lat temu w amerykańskiej prasie podano, że do wodociągów w Durand w stanie Michigan przedostała się substancja chemiczna. Ostrzegano obywateli, że DHMO może przyspieszyć korozję, a niekiedy prowadzić nawet do uduszenia. Wśród mieszkańców wybuchła panika...

Mierzenie i zarządzanie

Kilka lat później – w czasach Ronalda Reagana, Ricka Astleya i rosnącej popularności Starbucksa – wojsko amerykańskie chciało opisać coraz bardziej niestabilną sytuację spowodowaną przez rdzewiejącą żelazną kurtynę i szybki rozpad Związku Radzieckiego.

Były to niepewne czasy. Ale zgodnie z powiedzeniem przypisywanym zarówno guru zarządzania Peterowi Druckerowi, jak i przewodniczącemu Royal Society lordowi Kelvinowi – „tym, co można zmierzyć, można też zarządzać" – wojsko amerykańskie przyjęło teorię opisywaną jako VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous: zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność), aby zrozumieć i zmierzyć to, co dzieje s...

