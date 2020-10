Podjęcie służby w obcym wojsku

Dbałość o potencjał obronny kraju jest podstawowym obowiązkiem władz.

Na początku marca 2017 r. grupa Site Intel, która monitoruje przekazy dżihadystów w internecie, poinformowała na Twitterze, że 24-letni sandomierzanin Jakub Jakus, który wstąpił w szeregi ISIS, nie żyje. Grupa Site, powołując się na Państwo Islamskie, przekazała informację o śmierci „polskiego wojownika" nazywanego Abu Khattab al-Polandi oraz zamieściła jego zdjęcie.

24-latek był podejrzewany o to, że wstąpił w szeregi ISIS, dlatego Interpol wystawił mu tzw. czerwoną notę. Jak ustalono, Jakub Jakus pochodził z konserwatywnej rodziny, uczęszczał także do katolickiego liceum. Pod koniec szkoły przeszedł na islam i wyjechał do Norwegii, gdzie się zradykalizował i przez Turcję dotarł do Syrii. Był prawdopodobnie zamachowcem samobójcą i zginął podczas detonacji bomby w prowincji Aleppo.

Gdyby ten młody człowiek wrócił szczęśliwie do domu, zostałby pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 141 § 1 kodeksu karnego i mógłby trafić z...

