Piotr Pałka: Nieprzemyślana rewolucja, czyli o doręczeniach elektronicznych pełnomocnikom

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa, która wprowadziła zasadę, że w okresie epidemii lub w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz rok po ustaniu tych stanów sąd powszechny doręcza pisma sądowe profesjonalnym pełnomocnikom poprzez portal informacyjny. Gdy pismo zostanie umieszczone przez sąd w portalu informacyjnym, a pełnomocnik go nie odbierze, doręczenie uznaje się za skuteczne.

Przepis ten ma więc charakter epizodyczny, czyli stanowi odstępstwo od reguły na wyraźnie określony czas.

Mnóstwo wątpliwości

Zastanawiające jest to, że potrzebna zmiana w przepisach prawa jest wprowadzana ponad półtora roku po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Nie jest to również kompleksowa zmiana, jeżeli bowiem pismo sądowe posiada załączniki, to już doręczenie będzie następowało za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Nie jest też wiadome, na co słusznie zwróciła uwagę Krajowa Rada Radców Prawnych, co się stanie, jeżeli profesjonalny pełnomocnik nie będzie posiadał konta w portalu informacyjnym sądów apelacyjnych. Czy w takim wypadku pismo będzie doręczane pocztą tradycyjną, czy też od dnia próby doręczenia tego pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego zacznie biec dwutygodniowy termin, po którego upływie pismo zostanie uzna-ne za skutecznie doręczone?

