Aneta Łazarska: Dyspozycyjność – hydra sądownictwa

Wolne sądy nie będą istnieć bez wolnych obywateli.

Kilka dni temu świat artystyczny, ale nie tylko, poruszyła historia pewnego utworu muzycznego. Okazało się, że nawet muzyka może być polityczna, a wolność artystyczna – jak każda inna wolność obywatelska – ograniczona. Czy „zakaz muzyczny" wystarczy, aby ludzie w końcu przejrzeli na oczy i zrozumieli, co znaczy demokratyczne państwo prawne i o co dziś toczy się gra? Stawką w tej grze są wolne sądy. Potrzebne, aby można było żyć, jak się chce, chodzić, gdzie się chce, śpiewać, co się chce i w końcu myśleć oraz mówić, co się chce.

Testament sędziego Falcone

W czasach upadku etosu sędziego, rangi tego zawodu i niszczenia niezawisłości sędziowskiej sędzia Giovanni Falcone dla wielu pozostanie niedoścignionym wzorem sędziego. Można mieć wrażenie, szczególnie obserwując to, co się dzieje na gruncie krajowym, że niestety takich sędziów już dziś nie ma... Hydra dyspozycyjności zaczyna dziś pochłaniać najważniejsze sądy i trybunały....

