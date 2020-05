Sądy po koronawirusie – informatyka sposobem na ratunek lub... klęskę (1)

Pora sprawdzić, czy obowiązujące procedury i metody są właściwe dla osiągania oczekiwanych celów.

Z prawdziwą satysfakcją odnotować trzeba wzmożony ruch w mediach. Toczy się dyskusja, jak wyjść z zamknięcia, w które społecznie i gospodarczo wpędziła nas pandemia. Ze wszystkich stron widać gotowość nadrobienia zaległości wywołanych kwarantanną i zamrożeniem gospodarki. Tego samego oczekuje się od urzędów i sądów. To ważna i konieczna zmiana nastrojów, bez których nie da się niczego poprawić. A trzeba działać naprawdę szybko i efektywnie. Od kilkunastu lat czyniono różne starania, przez jednych zwane reformami, a przez innych złośliwie deformami. Wszystkie po kolei wywołały wiele emocji i napięć, ale lista wymiernych osiągnięć jest skromna i nikogo nie satysfakcjonuje. Dowodem są nieustanne dalsze dyskusje. Wciąż oczekujemy jakichś skutecznych zmian.

Co znaczy „zmiana", a co „zmianą" nie jest

Istotą zmiany jest pozytywnie oceniana różnica pomiędzy tym, co było przedtem, a tym, co następuje potem. Brak różnicy to brak zmiany. Ta...

