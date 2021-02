Tomasz Pietryga: Covidowe wokandy

To społecznie trudna sytuacja. Utrzymywanie wysokich kar dobije ledwo dyszących przedsiębiorców. Oczywiście, kiedy pandemia minie, państwo może szukać rozwiązań abolicyjnych, ale co się stanie, jeśli pandemia za jakiś czas wróci? Po abolicji społeczne poczucie respektowania zasad i norm byłoby mniejsze, co jest sytuacją bardzo niedobrą.