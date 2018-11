Niepewna kaucja za Piotra O.

Afera Getback | Sąd przyjął wekslowe poręczenie za podejrzanego bez sprawdzenia, czy jest ono wolne od obciążeń. A nie było.

Blisko połowa sumy rekordowego poręczenia majątkowego w formie weksli za wolność Piotra O. została wystawiona przez spółkę podejrzanego, której konta już wcześniej zajęła prokuratura – ustaliła „Rzeczpospolita". Sąd tego nie sprawdził, chociaż tydzień wcześniej ten sam sąd, ale w innym składzie utrzymał prokuratorskie blokadę kont tej spółki.

Kontrowersyjny weksel

Piotr O. to jeden z podejrzanych w aferze GetBacku. Jako prezes największego w Polsce funduszu inwestycyjnego Altus miał doprowadzić do szkody majątkowej w GetBacku na ponad 165 mln zł. Dlaczego? Firma Altus Piotra O. sprzedała w sierpniu 2017 r. spółkę windykacyjną EGB notowanemu wtedy na giełdzie GetBackowi, który wielokrotnie za nią przepłacił. Prokuratura Regionalna w Warszawie twierdzi, że przy tej transakcji doszło do zmowy ówczesnych szefów obu firm: Konrada K. i Piotra O. GetBack zapłacił za EGB ponad 207 mln zł, ale według śledczych jej wartość nie przekraczała 47 mln zł, a sprzedający i kupujący podzielili się różnicą.

Kilka dni temu Piotr O. decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie wyszedł na wolność (w areszcie był od końca sierpnia) za rekordową kaucją 108 mln zł. Na wniosek jego obrońców sąd zgodził się na precedensowe, dotąd niespotykane poręczenie majątkowe w postaci weksli. Szczególne kontrowersje budzi jeden z nich – na 50 mln zł wystawiony przez spółkę z o.o. „O. Inwestycje" (O. – od nazwiska Piotra O.). Jak ustaliła „Rzeczpospolita", pod koniec września tego roku prokuratura zajęła wszystkie środki na kontach tej spółki tytułem blokady na poczet przyszłych kar i grzywien – łącznie 72 mln zł 893 tys. zł.

Właścicielem „O. inwestycje" jest Piotr O. Prokuratura dokonała blokady, bo sprawdziła, że na niektóre konta spółki trafiały środki z Altusa tytułem dywidendy – i mogą być uznane za brudne pieniądze pochodzące z przestępstwa z GetBacku.

Co istotne, Piotr O. zażalił się na zajęcie kont „O. inwestycje", ale 20 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w pełni utrzymał blokadę na kontach tej spółki.

Czy sędzia Marcin Kosowski, który zgodził się na zamianę aresztu na poręczenie majątkowe w formie weksli, w tym na zajętą przez prokuraturę spółkę Piotra O. sprawdził, czy jest ona wolna od obciążeń? Z odpowiedzi dla „Rzeczpospolitej" wynika, że nie.

„Sąd nie bada źródeł pochodzenia środków przeznaczonych na poręczenia majątkowe" – odpowiada nam sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie. I dodaje, że „przepisy kodeksu postępowania karnego nie wskazują sytuacji, w których stosuje się weksle jako poręczenie". Dlaczego więc sąd zgodził się przyjąć weksle, w tym jeden już obciążony? Posiedzenie było niejawne, a pisemne uzasadnienie będzie dopiero 3 grudnia.

Iluzoryczne poręczenie

Prokuratura chciała przedłużenia aresztu dla O., uznając, że jest konieczny. Na posiedzeniu sądu twardo tego broniła, nie zgadzała się też na wekslowe poręczenie.

– Prokuratura stanowczo sprzeciwiała się przyjęciu weksli na kwotę 108 mln zł jako poręczenia majątkowego za Piotra O. Podniosła w sądzie, iż jest to iluzoryczne poręczenie, niemożliwe jest zweryfikowanie wypłacalności wystawców weksli obecnie, i w chwili ewentualnej wymagalności. Wskazała, iż jest to jedynie uprawnienie, które wymaga dochodzenia roszczeń na drodze egzekucji, co czyni poręczenie niepewnym – odpowiada nam prok. Wojciech Smoleń, wiceszef zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Getbacku.

Prokurator potwierdza też, że „jedną ze spółek, w imieniu której wystawiono weksel opiewający na znaczną część kwoty poręczenia majątkowego, była spółka, której rachunki bankowe zostały przez prokuraturę prawomocnie zablokowane na łączną kwotę ponad 72 mln zł".

Mimo wątpliwości sąd nie zgodził się wstrzymać wykonania decyzji, dzięki której O. wyszedł z aresztu.

Wekslowe poręczenie jest wygodne dla wystawców i O.

Gotówkowe poręczenia majątkowe, które wpływają na konto sądu, są oprocentowane 0,5 proc. w skali roku, a odsetki od nich stanowią dochody budżetu państwa. Łatwo wyliczyć, że z sumy 108 mln zł, gdyby była to gotówka, budżet miałby rocznie ponad pół miliona złotych. Problem w tym, że weksle nie podlegają oprocentowaniu, więc z rekordowego poręczenia Piotra O. budżet państwa nie ma nic.

Prokuratura zażaliła zwolnienie O. z aresztu.