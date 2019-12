Duda o sędziach: Poziom zakłamania tego towarzystwa mnie osłabia

Krystyna Barchańska chwaliła prezydenta za słowa, które padły podczas spotkania w Nowym Mieście Lubawskim. - Przywrócenie w Polsce sprawiedliwych sądów wymaga czasu i wsparcia ze strony obywateli, gdyż stary układ się bardzo dobrze trzyma, nie chce pozwolić sobie na to, by zabrać im przywileje i władzę nad ludźmi - mówił Andrzej Duda.

- Info, info (TVP Info - red.) tak dba o to, co pan powiedział, jak pan powiedział. Ta szalona pasja, tak się pan wkurzył, tak pan mówił autentycznie, co pan myśli, że ja byłam, "no nareszcie ktoś im wygarnął" - dodała.

- Poziom zakłamania tego towarzystwa i jego hipokryzji mnie osłabia – odpowiedział Andrzej Duda.

Prezydent @AndrzejDuda z wizytą u Pani Krystyny Barchańskiej, matki Emila Barchańskiego, zamordowanego w 1982 roku, najmłodszej ofiary stanu wojennego. #13grudnia https://t.co/lLlPP3014m — PL1918 (@PL1918) December 13, 2019

Oficjalnie Pałac Prezydencki informuje, że "prezydent analizuje" projekt zmian w sądownictwie złożony przez posłów PiS i że "wstępnie te propozycje wydają się ciekawe".

Z nieoficjalnych rozmów z najwyższymi rangą urzędnikami Pałacu, prezydent całym sercem popiera te zmiany i doskonale je zna - choćby dlatego, że wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha na bieżąco brał udział w tworzeniu tej ustawy - informuje RMF FM.