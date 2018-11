Roman Giertych złoży w prokuraturze nagranie z KNF

W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu - zapowiedział Roman Giertych.

W poniedziałek w prokuraturze odbędzie się przesłuchanie Leszka Czarneckiego. Wtedy również śledczy mają otrzymać nagranie ze spotkania biznesmena z przedstawicielami KNF.

"Marek Chrzanowski wiedział już wówczas, że jego oferta korupcyjna została odrzucona. Przeszedł więc do realizacji jak to nazwał "planu Zdzisława". Na taśmie słychać i widać (to nagranie video), jak przedstawiciele urzędu państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę" - informuje Roman Giertych.

"Być może brutalne działania Chrzanowskiemu miały jeszcze skłonić dr Czarneckiego do rozważenia zaproponowanej oferty korupcyjnej. Ciekawostką jest, że Marek Chrzanowski jest tak pewien swego, że zapewnia L. Czarneckiego, że nikt go do końca trzyletniej kadencji nie może odwołać. Nawet premier" - dodaje.

W tej sprawie do prokuratury trafiły dwa zawiadomienia. Pierwsze dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa. "Drugie zawiadomienie jakie złożyłem dotyczyło przestępstwa nadużycia uprawnień, ale wskazywało również na możliwość istnienia zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było doprowadzenie do przejęcia banku Leszka Czarneckiego. Banku, który na początku tej historii był wart na giełdzie kilka miliardów złotych. Mechanizm tego działania polegał na brutalnym wykorzystaniu pozycji regulatora publicznego, czyli KNF, którego zadaniem jest nadzorowanie banków oraz innych instytucji finansowych" - pisze Giertych.

13 listopada „Gazeta Wyborcza” ujawnia, że właściciel Getin Noble Banku, Leszek Czarnecki, oskarżył przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Marka Chrzanowskiego, o korupcję. Chrzanowski miał mu proponować przychylność wobec banku w zamian za 40 mln zł – informował dziennik.

Tego samego dnia Chrzanowski złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego KNF.