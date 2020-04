To nas czeka: nowa normalność po pandemii bez pokazów mody

Oparta na kreatywności branża pokazów potrzebuje jak tlenu. Nie dlatego, że są doskonałą okazją na zebranie najważniejszych jej reprezentantów w jednym miejscu. To o wiele więcej niż pretekst do regularnego socjalizowania.

Składający się z czterech tygodni (Nowy Jork, Londyn, Mediolan, Paryż), powtarzany co pół roku we wrześniu oraz na przełomie lutego i marca, miesiąc mody damskiej pret–a–porter, wyznacza rytm całego sezonu.

Czy branży uda się zorganizować pokaz tak, by zachować bezpieczne odstępy między gośćmi? Znając dynamikę tygodni mody, mocno w to wątpię. Fashion week w tak ograniczonej formule byłby wyzwaniem logistycznym. Ryzykowne dla zdrowia ich uczestników byłyby pokazy organizowane w zamkniętej przestrzeni.

Moda od paru dobrych sezonów oswaja się z nowoczesnymi technologiami. Eksperymentowano między innymi z pokazami organizowanymi w rozszerzonej rzeczywistości. Światowi producenci i choreografowie, jak Alexandre de Betak, chętnie korzystają z rozwiązań cyfrowych i przenoszą wydarzenia branży do świata wirtualnej rzeczywistości. Tylko do sieci dałoby się przenieść wydarzenie tak wielkie, jak cały miesiąc mody?

Taką próbę podjęto pod koniec marca w Szanghaju. To pierwszy tydzień mody, którego organizatorzy, w związku z pandemią, zrezygnowali z tradycyjnych pokazów, a swoich gości zaprosili do internetu.

Jak wyglądało to w praktyce? Wszystko odbyło się na chińskiej platformie e-commerce’owej Tmall. Swoje kolekcje pokazało ponad 150 marek. Niektóre zorganizowały pokaz mody we własnym studiu, inne przedstawiały gotowe kampanie reklamowe, filmy mody lub łączyły się z zaprzyjaźnionymi influencerami, którzy na sobie prezentowali najnowsze kreacje.

Może zatrzymanie świata mody to okazja do tego, by zastanowić się nad przyszłością branży i nad wprowadzeniem bardziej ekologicznych rozwiązań? Pomysłów na zmiany jest sporo. Niektórzy sugerują, by po pandemii miesiące mody odbywały się w jednym, wybranym w danym sezonie, miejscu. To pozwoli ograniczyć podróże i zmniejszyć ilość emitowanych gazów cieplarnianych.