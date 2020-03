Słynny festiwal muzyczny przełożony. Winien koronawirus

Po kilku godzinach spekulacji w mediach organizator festiwalu potwierdził informacje o tym, że Coachella nie odbędzie się w terminie. W komunikacie agencja Goldenvoice podała też nowy termin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tegoroczny festiwal, na którym co roku bawi się ok. pół miliona uczestników z całego świata, odbędzie się w drugi i w trzeci weekend października.

Co ciekawe, zarówno nowy termin, jak i lista artystów wynikają (zdaniem serwisu Hypebeast ) z restrykcyjnych klauzul wyłączności, które podpisują artyści zaproszeni na to wydarzenie.

