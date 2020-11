Raport: lot samolotem w pandemii bezpieczniejszy niż zakupy

Początek listopada przynosi kolejne ograniczenia znane z marcowego lockdownu . Tym, co różni nowe obostrzenia od tych z wiosny jest większa swoboda w podróżach za granicę. Dzieje się tak m.in. dlatego, że jak wykazali ostatnio naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, ryzyko zakażenia na pokładzie samolotu jest stosunkowo niewielkie.

„Takie podejście zmniejsza ryzyko transmisji wirusa na pokładzie samolotu poniżej poziomu innych rutynowych czynności w czasie pandemii, takich jak zakupy w sklepie spożywczym czy wizyty w restauracji” – piszą autorzy raportu . Naukowcy przypominają jednak, że do czasu szerokiej dostępności szczepionki na koronawirusa, ryzyko zarażenia na pokładzie samolotu nie może zostać całkowicie wyeliminowane.

Od początku pandemii przeprowadzono wiele symulacji i badań, sprawdzających bezpieczeństwo pasażerów. W sierpniu Arnold Barnett, profesor statystyki z Massachusetts Institute of Technology, obliczył, że ryzyko zarażenia Covid-19 przy pełnym obłożeniu wynosi 1 do 4300. Gdy linie lotnicze decydują się na pozostawienie pustego środkowego fotela, ryzyko jest jeszcze mniejsze i wynosi 1 do 7700.