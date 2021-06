Janusz Gajos: Staram się robić rzeczy prawdziwe, to nie jest łatwe

Na gali wręczenia Orłów stulecia "Rzeczpospolitej" Janusz Gajos otrzymał nagrodę w kategorii Film i Teatr.

Fotograf naszych dusz, a jednocześnie autor wspaniałych zdjęć. Potrafiący jako jedyny dojrzeć w niewielkim, złotym akcesorium zarazem skromność i godność. Wzór dla hierarchów, prokuratorów i piłkarskich sędziów. Aktor kompletny - argumentowała swoją decyzją kapituła nagrody.

"Rzeczpospolita": Janusz Gajos był również laureatem Złotej Piątki Rzeczpospolitej. Panie Januszu czym jest dla pana ta nagroda?

Powiedział pan, że nagród jest wiele - rzeczywiście tak jest i z różnych powodów się je dostaje. Ta nagroda ma szczególny ciężar. Taka nagroda zdarza się raz na sto lat, to daje dodatkowy wspaniały efekt, kiedy wie się, że za tobą, przed tobą, życzy się wszystkiego najlepszego. Z „Rzeczpospolita” miałem zawsze braterskie stosunki – potem to ucichło, ale to nie znaczy, że ucichło na zawsze.

Nie ucichły na zawsze i mamy nadzieję, że te kolejne sto lat będą wspaniałe. Jak określiłby pan swoją transformację aktorską w filmie i teatrze, ponieważ zawsze nas zaskakiwała. Pan zawsze pokazywał nowe twarze aktorstwa. Jak pan to robił?

Poprzez dorastanie. Naprawdę, nie żartuję – każdy człowiek, który robi coś, co jest jego pasją, potem kiedy minie parę lat, spogląda w tył i mówi: o, z tym dajmy sobie spokój, o tamtym nie wspominajmy. Każdy mój krok do przodu w przeciągu pięćdziesięciu lat uprawiania tego zawodu jest obserwowany. Staram się rozmawiać z ludźmi tak, by nikt mi nie zarzucił, że robię coś dla efektu. Staram się robić rzeczy prawdziwe, to nie jest łatwe, ale wciąż się staram. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

Duża część pana sukcesów jest związana z teatrem telewizji, który realizował pan z Kazimierzem Kutzem właśnie tutaj w Krakowie. Myślę, że to bardzo ważny dla pana okres.

Bardzo ważny. Kazio Kutz otworzył mi klatkę i powiedział: „biegaj”. Kiedy pierwszy raz jechałem na nagranie do Krakowa, to nie znałem go na tyle, żeby móc się poruszać swobodnie. Wyszedłem z dworca, więc wsiadłem do taksówki i powiedziałem: „ na skałkę proszę”. On mówi: „nie panie, to chyba za wcześnie”.

