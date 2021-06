Jakub Błaszczykowski: Trzeba wyciągać wnioski z porażek

Na gali wręczenia Orłów stulecia "Rzeczpospolitej" Wisła Kraków otrzymała nagrodę w kategorii Instytucja sportu.

Założona w Krakowie w 1906 roku. Od zawsze z Polską i polskością na sztandarach. Już w 1911 roku była liderem powołania pierwszego patriotycznego i niezależnego od zaborców związku sportowego. To z jej stadionu na Oleandrach wyruszała Pierwsza Kadrowa Józefa Piłsudskiego w 1914 roku - argumentowała swoją decyzją kapituła nagrody.

Rzeczpospolita: Czym jest taka nagroda w takim dniu?

Dla społeczności Wisły Kraków to jest bardzo wielkie wyróżnienie. Składam serdeczne życzenia całej redakcji i myślę, że tych lat "Rzeczpospolitej" będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Wszystko zmierza w stronę cyfryzacji, ale tak jak wielu zauważyło, zapach papierowej gazety jest czymś, co zostaje i co pamiętam od najmłodszych lat. Wisła Kraków to 115 lat historii i życiorysy wielu ludzi, którzy naprawdę poświęcali wiele dla tego klubu. Ja jestem tylko drobna cząstką w tym wszystkim, bo jest wielu ludzi, którzy równie dobrze mogliby tutaj stać za mnie. W ich imieniu dziękuję za to ogromne wyróżnienie. I mam nadzieje, że klub nadal będzie się rozwijał, bo to nie tylko jedna dyscyplina sportowa, ale także wiele innych sekcji. Gdy człowiek osiąga sukcesy, to czuje się spełniony, a w momencie w których są porażki - mam wrażenie, że bardziej się rozwija.

Mówi Pan o porażkach, czy chodzi panu również o niedawną porażkę reprezentacji?

Nie do końca. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co chłopaki czują - moje wsparcie mają stuprocentowe. Na pewno jest żal tego turnieju i tego, że niestety po raz kolejny zawiedliśmy kibiców, ale również siebie. Trzeba wyciągać wnioski z porażek i muszą być one pozytywne.

Cała rozmowa: