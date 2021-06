Anna Dymna: Miałam wzorce, w których pomaganie było jak oddychanie

Na gali wręczenia Orłów stulecia "Rzeczpospolitej" Anna Dymna otrzymała nagrodę w kategorii Działalność charytatywna.

Z tematyką pomocy innym ludziom zetknęła się… w „Znachorze” i związaną z tym wielką rolę zaczęła odgrywać z pasją w realnym życiu. Pracując najpierw na rzecz Fundacji im. Brata Alberta, a potem - już pierwszoplanowo, w Fundacji Mimo Wszystko. Udowodniła , że dobre serce i wielka sztuka potrafią leczyć największe społeczne wykluczenia. Dziś jest symbolem pracy dla innych ludzi. Ikona działalności charytatywnej - argumentowała swoją decyzją kapituła nagrody.

"Rzeczpospolita": Bardzo mocno się mówiło, że gdyby nie Pani wybitna kariera artystyczna, to nie byłoby Pani działalności charytatywnej. Jak wygląda to z pani strony?



Tak, rzeczywiście. U mnie w życiu wszystkie rzeczy dzieją się harmonijnie i same.



Z Pani udziałem?



Korzenie są zawsze w dzieciństwie - tam miałam wzorce, w których pomaganie było jak oddychanie, w związku z tym pytanie, czemu pani to robi zawsze budziło moje zdziwienie. Jak ktoś leży to się go podnosi, jak głodny to się daje jeść. Potem przez wiele lat uprawiałam zawód, który uczy zrozumieć drugiego człowieka, tolerancji, pokory, cierpliwości, ale przede wszystkim wczuwania się w drugiego człowieka. Miałam ogromne szczęście, że całe życie pracuje w Narodowym Starym Teatrze, bo uczyli mnie tego najwybitniejsi twórcy. Kiedy miałam 19 lat robiłam pierwsze filmy i grałam w teatrze - najpierw nauczyli mnie miłości do tego zawodu i udowodnili mi, że to jest najważniejszy zawód. Pewnego dnia zaprowadziło mnie to do ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Stanęłam naprzeciwko nich przerażona, bo ich nie znałam. Po pięciu minutach okazało się, że rozumiem wszystko co mówią, mimo że nie mówią. Założyłam fundację i dzięki Jurkowi Owsiakowi, który powiedział, co mnie czeka, nigdy się nie załamałam.

Ale robi to pani także przez sztukę.

Pomyślałam, że robię to i mam znajomości w świecie artystów. Weszłam jeszcze w świat wokalistów, mam festiwal Zaczarowanej Piosenki - sztuka to miejsce, gdzie pryskają wszystkie inności i bariery. Nagle się okazuje, że człowiek siedzi na wózku i śpiewa jak ta gwiazda obok.

