Paweł Majewski: Należy budować tożsamość poprzez kulturę i sztukę

Na gali wręczenia Orłów stulecia "Rzeczpospolitej" PGNiG otrzymało nagrodę w kategorii Mecenas kultury. Statuetką odebrał prezes Paweł Majewski.

"Rzeczpospolita": PGNiG przeznacza pieniądze na kulturę kierując się rozumem czy sercem?



Paweł Majewski, prezes PGNiG: Myślę, że rozumem. To nie ja jestem laureatem. Mam tylko zaszczyt reprezentować laureata. Jestem prezesem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. PGNiG to spółka giełdowa, działamy zgodnie z zasadami, które obowiązują spółki giełdowe. Realizujemy także nasz CSR, czyli społeczną odpowiedzialność biznesu. My ją rozumiemy w ten sposób, że należy budować społeczeństwo, należy budować tożsamość poprzez kulturę i sztukę. To Józef Piłsudski powiedział, że naród bez pamięci, to nie naród. To zbiorowisko ludzi zajmujących tymczasowo dane miejsce. Warto wspierać, warto krzewić pamięć historyczną, ale także kulturę i sztukę.

