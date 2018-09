Międzynarodowe forum w Uniejowie

Wybitni naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele władzy podzielą się doświadczeniami podczas trzeciej edycji prestiżowego i jednego z największych wydarzeń gospodarczych ukierunkowanych w tak dużym stopniu na promocję nowych technologii i nowatorskich inwestycji. Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 potrwa od 18 do 20 października.

Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia po raz pierwszy jest Uniejów – dynamicznie rozwijająca się gmina w woj. łódzkim, w samym sercu Polski – ośrodek chętnie odwiedzany przez turystów i kuracjuszy. Gmina Uniejów jest liderem w wykorzystaniu funduszy europejskich na realizację inwestycji, a także wielu projektów społecznych. W ostatnich dziesięciu latach zrealizowano tam inwestycje o wartości ponad 350 mln zł.

Poniżej dalsza część artykułu

Nauka i samorząd

Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018 to międzynarodowa debata z udziałem branżowych liderów – innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki i samorządu. To nowoczesna platforma transferu technologii.

– MFIR 3.0 to trzy dni rozmów na najwyższym poziomie, 25 konferencji, 150 prelegentów i 1000 uczestników. W Uniejowie spodziewamy się ponad 5 tys. gości – wylicza Damian Baran, dyrektor Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018, reprezentujący Centrum Inteligentnego Rozwoju, inicjatora i głównego organizatora wydarzenia.

18 października Forum otworzy występ znanego na całym świecie eksperta i trenera z dziedziny perswazji – Kevina Hogana. Hogan jest doktorem psychologii i autorem kilku poczytnych tytułów, m.in. książki „Sztuka bycia atrakcyjnym. Sekrety osobistego magnetyzmu". Prowadzi niezwykle skuteczne szkolenia z zakresu perswazji w biznesie, marketingu i sprzedaży.

Pierwszego dnia wydarzenia polecamy też debatę „Perspektywy rozwoju OZE w Polsce". Będzie to największa w kraju debata poświęcona tej tematyce. Wśród potwierdzonych gości są międzynarodowi eksperci, m.in. Árni Magnússon – były minister środowiska Islandii.

Zagraniczni partnerzy Uniejowa pojawią się także podczas panelu „Samorządowi liderzy inteligentnego rozwoju". Doświadczeniami podzielą się m.in. włodarze miast z Węgier i Finlandii.

Sztuczna Inteligencja

W Uniejowie odbędzie się debata o sztucznej inteligencji. Prelekcje wygłoszą autorytety w tej dziedzinie, m.in. z Ministerstwa Cyfryzacji.

– Panel o sztucznej inteligencji to flagowy punkt programu tegorocznej edycji Forum – mówi Tomasz Dziedzic, rzecznik MFIR3.0. – Zainteresowanie tą tematyką przerosło nasze oczekiwania. Nasi partnerzy zapowiadają premierowe rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Panele wypełnią dwa dni i łącznie potrwają prawie 5 godzin – dodaje Dziedzic.

19 października będzie miał miejsce wielki finał konkursu „Discovery Days: 100 nowych technologii na 100-lecie niepodległości i Urzędu Patentowego RP". W ramach wydarzenia odbędzie się sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP – „Patent na Innowacyjną Polskę", która znalazła się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. To sesja dla firm o możliwościach ochrony w kraju i za granicą m.in. wynalazków, wzorów użytkowych i znaków towarowych.

Punktem kulminacyjnym Discovery Days będzie debata: „Plan dla Polski w Europie – wynalazki, które przekraczają granice". Rozmowy ekspertów skupią się na programie ramowym UE „Horyzont 2020" – największemu w historii Unii przedsięwzięciu w zakresie badań naukowych i innowacji.

Uczestnicy Forum będą świadkami polskiej premiery rekonstrukcji wynalazku prezydenta Mościckiego z 1932 roku, dedykowanego marszałkowi Piłsudskiemu. Jest nim pierwsza na świecie maszyna z funkcją oczyszczania powietrza ze smogu.

Podczas trwania forum zostaną wręczone Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają podmioty, które wykazują się ukierunkowaniem na przyszłość, stanowiąc podstawę zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. To trzecia edycja tego prestiżowego wyróżnienia. Partnerem nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej.

Oficjalne wręczenie tych nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej gali (19 października 2018 r.). Nagroda w kategorii indywidualnej Człowiek Roku 2018 trafi do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego.

Innowacyjna gmina

Miasto Uniejów jest jedynym miejscem w Polsce, w którym wykorzystanie wody geotermalnej oparte jest na tzw. kaskadowym odbiorze energii. Najpierw woda wydobyta na powierzchnię ziemi wykorzystywana jest do ogrzewania budynków. Ciepło oraz ciepła woda użytkowa dostarczana jest do 70 proc. gospodarstw domowych (a w przyszłości do wszystkich). Z kolei schłodzona woda znajduje zastosowanie do celów rekreacyjnych i leczniczych. Woda wykorzystywana jest też do podgrzewania murawy boisk piłkarskich i ścieżek w parku zamkowym.

MFIR3.0: www.irforum.pl

Strona nagrody: pnir.pl

Kontakt: tomasz.dziedzic@irforum.pl, tel. 32 307 22 42

ARTYKUŁY POWIĄZANE