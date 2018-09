Polskie samorządy stawiają teraz na teleopiekę

shutterstock

Lokalne władze deklarują, że będą wdrażać w miastach kolejne narzędzia z obszaru telemedycyny.

Praktycznie już w każdej większej miejscowości w Polsce możemy znaleźć usługi z zakresu telemedycyny. W ich rozwój i rozpowszechnianie włączają się również samorządy. Przyznają jednak, że bez kompleksowych rozwiązań dla całego kraju oraz bez dalszego wzrostu świadomości pacjentów nie będzie łatwo przestawić się na ten model.

Wsparcie dla seniorów

W Polsce telemedycyna na razie pozostaje przede wszystkim w gestii placówek leczniczych. Natomiast dla samorządów polem do popisu jest teleopieka i właśnie gros rozwiązań wprowadzanych przez lokalne władze przyjmuje tę formę. Przykładem może być Kraków.

– Gmina realizuje końcowy, drugi etap zadań inwestycyjnych związanych z uruchomieniem Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2019 r. – informuje Michał Marszałek, dyrektor biura ds. ochrony zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Dodaje, że planowane jest również wdrożenie usług teleopieki w warunkach dziennych i stacjonarnych. Będą nimi objęte osoby, które podczas samotnego pozostawania w domu powinny mieć zapewnioną możliwość uzyskania wsparcia, a w przypadku zagrożenia życia – wezwania pomocy medycznej.

– Możliwy będzie bezpośredni kontakt z centrum monitorowania w formie rozmowy telefonicznej czy rozmowy wideo. Wsparcie zdalne realizowane będzie z zastosowaniem trzech kanałów: medycznego, ratunkowego i socjalnego – mówi Marszałek.

Teleopieką, od wiosny 2017 r., objęci są również seniorzy w Poznaniu.

– Innowacyjne na skalę kraju rozwiązanie nie tylko pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia życia, ale umożliwia także zwykłe kontakty. Podopieczny otrzymuje telefon i specjalną opaskę, która pozwala na wezwanie pomocy – wyjaśnia Joanna Olenderek, zastępca dyrektora wydziału zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Dzieje się na Pomorzu

Pozytywnie w kwestii wprowadzania nowych technologii do życia mieszkańców wyróżniają się w Polsce też Gdynia i Gdańsk.

– Konsekwentnie wdrażamy narzędzia informatyczne w celu poprawy jakości życia. Przykładem jest stale rozwijany zakres teleopieki świadczonej w ramach usług miejskiego ośrodka pomocy społecznej. W nowym roku szkolnym wdrażać będziemy elektroniczny system medycyny szkolnej dotyczący poszerzonych badań bilansowych uczniów klas III i VII szkół podstawowych – informuje Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni. To pierwsze miasto w naszej części Europy, które otrzymało certyfikat zarezerwowany dla miast inteligentnych. Z kolei gdyński model teleopieki prezentowany był jako przykład dobrych, innowacyjnych praktyk w biuletynie United Nations Economic Commission for Europe.

Również Gdańsk od lat analizuje potrzeby i możliwości dotyczące zapewnienia opieki domowej z wykorzystaniem zdalnego nadzoru.

– Od 2017 r. prowadzony jest pilotaż, którego zadaniem jest wypracowanie gdańskiego samorządowego modelu teleopieki obejmującego zarówno system alarmowo-przywoławczy, jak i, trudniejszy w realizacji, system wsparcia bytowo-socjalnego opartego na kontakcie z teleopiekunem – informuje Gabriela Dudziak, pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska ds. seniorów.

Pieniądze na rozwój

Z kolei w Warszawie teleopieka dla osób starszych wystartowała pod koniec zeszłego roku. Do 14 maja 2019 r. 40 seniorów będzie testowało dwa różne zestawy do teleopieki. Warto odnotować, że w Warszawie mieszka już blisko pół miliona osób powyżej 60. roku życia.

Korzyści płynące z rozwiązań telemedycznych są niezaprzeczalne, ale na ich uruchomienie i prowadzenie potrzebne są odpowiednie pieniądze. Tu z pomocą przychodzą programy operacyjne.

Tego typu wsparcie oferuje np. województwo śląskie. Wsparcie jest przewidziane dla projektów związanych z tworzeniem systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych, m.in. do skrócenia czasu oczekiwania na diagnozę oraz poprawy dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta.

– W ramach tego typu inwestycji zidentyfikowane są dwa projekty przewidziane do wsparcia w ścieżce pozakonkursowej – informuje Maciej Gramatyka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Pierwszym jest Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – Telemedycyna i eksploracja danych medycznych (przewidywana kwota wsparcia to ponad 67 mln zł), a drugim Platforma Medyczna eCareMed – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (ponad 84 mln zł).

