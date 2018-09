Targi w Moszczenicy Fotolia

W dniach od 9 do 10 września 2018 w samym centrum Polski – w Moszczenicy, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja IT i Innowacje wraz z towarzyszącymi jej Międzynarodowymi Targami branży IT, rolnej, spożywczej, przetwórstwa drewna i energetyki z odnawialnymi źródłami energii.