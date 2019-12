Nowacka-Isaksson: Ministra męczy choroba wikinga

Co ciekawe, oskarżony zmagał się z przypadłością tylko w obecności pań.

Były minister rolnictwa Eskil Erlandsson został uniewinniony z zarzutów molestowania seksualnego trzech kobiet, które naraził na „niepożądane dotykanie". Werdykt zaskakuje.

Akt oskarżenia obejmował trzy przypadki: w 2016 r. położył rękę na kolanie posłanki z Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, po czym przesunął w górę uda. Po tym incydencie miał powtórzyć manewr. Drugi kazus dotyczy molestowania radnej z tej samej partii co on, Centrum. Wówczas miał położyć palce na udzie kobiety i głaskać je. Radna z Centrum mówiła w sądzie, że poczuła się zredukowana do roli obiektu seksualnego.

Czytaj także: Molestowanie seksualne: Na pływalniach zakazy jak na stadionach

Najnowsze zarzuty odnoszą się do jeszcze jednej posłanki Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, którą miał niepokoić w parlamentarnej restauracji. Wówczas położył rekę na udzie kobiety i obmacywał brzeg jej spódnicy.

Zeznania kobiet w sądzie wydają się niemal identyczne.

Prokurator zażąda...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA 25% rabatu na kwartalną e-prenumeratę "Rzeczpospolitej" Pakiet Plus E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ