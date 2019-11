Renesans technologii z epoki kamienia łupanego

Szynka z Westfalii, solona solą kamienną, potem wędzona, jak się to robi i dziś, uszczęśliwiała Rzymian i wzbogacała Germanów. Wszyscy za nią przepadali, nawet poeta Marcjalis. Katon radzi w ten sam sposób preparować wieprza z Półwyspu Apenińskiego albo smarować szynkę oliwą przed i po wędzeniu, po czym nasączać ją octem – może żeby jej nadać bardziej barbarzyński smak" – napisał Maguelonne Toussaint-Samat w „Historii naturalnej i moralnej jedzenia". Słowianie także wędzili jak najęci, ponieważ jest to wynalazek ludów Północy, korzystających z ogromnych lasów. Słowo „wędzić" w językach słowiańskich wywodzi się od „więdnąć" i „swąd" (za: Aleksander Bruckner, „Słownik etymologiczny języka polskiego"). Połcie słoniny, żeberka, śledzie, dorsze, sery, masło, nawet wino – wędzić można w zasadzie wszystko. Ale jak postępować, aby wraz z tymi pysznościami łechcącymi podniebienia od tysięcy lat nie wchłaniać już szkodliwych substancji?

Wędzenie ma działanie bakteriobójcze i wysuszające, pozwala zmniejszyć ryzyko, że żywność zgnije, usuwa z niej insekty. Konsument oczekuje od wędzenia intensywnego i charakterystycznego smaku i zapachu dymu z ogniska, płonącego drewna. I z reguły nie wie, że z wędzeniem nierozerwalnie związane są, od epoki lodowej, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w skrócie PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons). Jest to grupa ponad 200 związków, z których wiele podejrzewanych jest o własności rakotwórcze lub ma to udowodnione. Powstają podczas niecałkowitego spalania węglowodorów z wyjątkiem metanu, wydzielają się w trakcie spalania drewna, palenia papierosów, produkcji asfaltu.

Produkty dostępne na półkach supermarketów wędzone są przemysłowo. Ale bywają smakosze, którzy uznają wędzonki wyłącznie własnego wyrobu. Nikt im tego nie zabrania i nikt nie sprawdza, czy wiedzą, co czynią i czym ryzykują. Wędzenie „na zimno" polega na traktowaniu żywności temperaturą od 20 do 30 st. C maksimum, natomiast wędzenie „na gorąco" wymaga temperatury od 40 do 100 st. C. Dym pochodzi ze spalania torfu lub różnych gatunków drewna – może być wiśniowe, bukowe, olchowe, dębina, sośnina, drewno akacjowe itp., każde z nich daje specyficzny aromat i smak.