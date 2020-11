Jezuicki sternik Franciszek

Przez ponad trzysta lat Święte Przymierze kształtowało politykę zagraniczną kolejnych biskupów Rzymu. Papiescy agenci byli uznawani za najlepszych szpiegów w Europie. Nikt nie znał ich tożsamości, choć na dworach krążyły pogłoski, że rekrutują się głównie spośród jezuitów. W okresie wzmożonej kontrreformacji rola Towarzystwa Jezusowego w walce z protestantami była nie do przecenienia. Reguła zakonna jezuitów opierała się bowiem na dewizie „Digitus Dei est hic!" (Palec Boży jest tutaj!). Ich zadaniem było nie tylko tworzenie katolickiej alternatywy wobec nowej teologii protestanckiej czy coraz silniejszych koncepcji oświeceniowych, ale przede wszystkim zasilanie tajnej służby papieskiej przez adeptów fanatycznie oddanych Ojcu Świętemu. Europejscy władcy często nie zdawali sobie sprawy, że ich jezuiccy spowiednicy co jakiś czas wysyłali tajne raporty do Rzymu. Ojciec Edmond Auger, który był zaufanym spowiednikiem francuskiego króla Henryka III, należał do tajnej służby biskupa Rzymu, podobnie jak jezuiccy spowiednicy Jakuba II. Dopiero kasata zakonu w drugiej połowie XVIII w. spowodowała, że wywiad papieski musiał szukać innego źródła nowych kadr.