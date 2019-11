Kim byli polscy królobójcy Zamach Michała Piekarskiego na Zygmunta III Wazę, 15 listopada 1620 r. w Warszawie Wikipedia

W polskich szkołach uczymy się, że Polacy to naród szlachetny, który zawsze szanował swoich królów i nigdy nie podnosił ręki na życie swoich pomazańców. To nie do końca prawda. Zamach na życie monarchy nie wszedł co prawda do obyczaju politycznego, tak jak to miało miejsce w Italii, Francji czy Rosji, ale nam też się kilka razy zdarzył.