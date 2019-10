Maria Teresa kontra Fryderyk Wielki

Niekoronowana cesarzowa

W 1724 r. Karol VI miał już trzy córki, ogłosił więc, że „sankcja pragmatyczna" stanowi podstawowy dokument państwa i Domu Habsburgów. Do końca swego panowania zabiegał o to, aby monarchie europejskie uznały ów szczególny akt prawny. Cesarzowi, który w latach 1701–1714 przegrał z Burbonami wojnę o sukcesję hiszpańską, a potem w latach 1733–1735 poniósł porażkę w staraniach o tron polski, szczęście wyraźnie nie sprzyjało. Monarchie europejskie niechętnie akceptowały jego „sankcję pragmatyczną". Do 1732 r. uznały ją: Rosja, Hiszpania, Prusy, Anglia, Hanower, Stany Generalne Holandii i państwa Rzeszy. W 1735 r. zaakceptowała ją – w zamian za Lotaryngię – Francja. Najpóźniej, bo w 1745 r., zrobiła to Bawaria. Władca tej ostatniej, który był zięciem cesarza Józefa I, miał największe pretensje do spadku po Karolu VI.