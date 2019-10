O sośnie, miodzie i niedźwiedziu

Polska podjęła próbę przywrócenia bartnictwa w ramach projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach". Projekt o wartości 1,3 mln zł dotyczy nadleśnictw: Augustów (Puszcza Augustowska), Browsk (Puszcza Białowieska), Maskulińskie (Puszcza Piska) i Supraśl (Puszcza Knyszyńska), we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetem w Białymstoku. Działania obejmują budowę barci i kłód bartnych (nadrzewnych uli) oraz szkolenie potencjalnych bartników. Projekt zakłada, że w każdym z nadleśnictw powstaną kłody bartne i barcie do zasiedlenia przez dziko żyjące pszczoły. W odtwarzaniu tradycji bartnictwa pomagają bartnicy z parku narodowego Szulgan-Tasz w Baszkirii na Uralu w Rosji. Barcie wydrążane są w żywym drzewie.

W Polsce tradycje bartne związane z dzikimi pszczołami zanikły w XVIII i na początku XIX w. z powodu rozwoju rolnictwa, przemysłu, bardziej efektywnych metod hodowli pszczół i przez zakazy administracyjne. Praca bartnika była widowiskowa: stanąwszy pod barcią, zarzucał on prawą ręką leziwo – długi mocny sznur – dookoła sosny, a pochwyciwszy go lewą ręka, robił pętlę – strzemię, w które wkładał stopę; drugą połowę sznura zarzucał wyżej i robił drugie strzemię; sznur obciążony tylko z jednej strony nie ześlizgiwał się po chropowatej korze, a bartnik lazł coraz wyżej, „podobny z dala do muchy siedzącej na boku świecy". „Dla zabezpieczenia barci od łupieży czworonożnych bartników, urządzano tak tzw. dzwony albo samobitnie, tj. przy otworze barci zawieszano na mocnej wici kawał kloca przeszkadzającego niedźwiedziowi. Zwierz, rozjątrzony na przeszkodę, odpychał kloc coraz mocniej, a kloc, rozkołysany, uderzał go coraz silniej..." (Zygmunt Gloger, „Encyklopedia staropolska").