400 Rumunów

Wojna polsko-bolszewicka zaczęła się w lutym 1919 r. od trochę zapomnianej bitwy pod Mostami. Wracające z Rosji niemieckie oddziały stanowiły – jak zwykły ujmować sądy kryminalne, „wspólnie i w porozumieniu" – forpocztę ciągnącej za nimi Armii Czerwonej. Garstce polskich batalionów udało się ją powstrzymać, ale nie mamy jasności, co mogli zrobić niemieccy żołnierze po wspólnym z krasnoarmiejcami dotarciu do Prus. Powstrzymaliby bolszewików czy sami wywieszaliby czerwone chorągwie?

Popłoch, jaki w zachodnim establishmencie wywołała rewolucja w Rosji, sugerował, że będzie to wojna co najmniej europejsko-bolszewicka, jeśli nie światowa. Wszelako nic podobnego się nie zdarzyło. Ta wojna była naprawdę polsko-bolszewicka, a w pewnych aspektach wręcz polsko-europejska.

Gdy toczyła się bitwa pod Mostami, brytyjskie oddziały nie tylko buntowały się przeciwko służbie w Odessie czy Archangielsku, lecz odmawiały nawet wyjazdu do Francji, a dowódcy, którzy przedtem szafowali chłostą, więzieniem i plutonem egzekucyjnym, ustępowali im pola. Kulminacja wojny wywołała powszechne strajki probolszewickie w całej Europie, a Gdańsk odmówił rozładunku statków z amunicją dla polskiej armii. Przestraszone rządy klepały Polaków po plecach z takim zapałem, że w rozstrzygającym okresie wojny żołnierze mieli w ładownicach po siedem nabojów. Stąd nie ma sensu drwić ani lekceważyć legendy owych pociągów z amunicją, które w czerwcu 1920 r. przyjechały do Polski z Węgier. Zwłaszcza że niewiele brakowało, byśmy w kluczowym momencie wojny dostali z Budapesztu całkiem inne prezenty.

W listopadzie 1918 r. z rosyjskiej niewoli wrócił nad Dunaj pułkownik Sebestyén alias Béla Kun. Na Węgrzech zajmował się tym samym, co robił w Rosji od rewolucji, czyli zakładał partię komunistyczną, wypełniając misję zleconą przez Zinowiewa i Bucharina, a z błogosławieństwem samego Lenina. By sięgnąć po władzę, nie musiał nawet robić rewolucji, bo w puczu pomogła mu demokracja. Obrażony na dyktat Ententy „czerwony hrabia" Károlyi złożył dymisję z funkcji premiera i powierzył rząd socjaldemokratom. Ci postanowili się wzmocnić przez połączenie z bolszewikami Kuna, ale czerwoni prędko spacyfikowali frakcję różowych kolegów, czyniąc ich pierwszymi ofiarami węgierskiego komunizmu – na dowód, że naiwność w polityce zawsze podlega karze.

Po wyborczej farsie, z głosowaniem na jedną listę i pozbawieniem głosu księży oraz innych krwiopijców państwo przejęło majątki ziemskie i dwory, a w zasadzie wszystko, czego właściciele nie zdążyli ochronić – od kont bankowych po książki i kolekcje znaczków pocztowych. Uspołeczniono nawet łazienki w prywatnych mieszkaniach, by proletariusze także mogli zażywać kąpieli. Mimo racjonowania żywności w rolniczym kraju zagościł głód, a szalony druk pieniędzy pozbawił je wszelkiej wartości. Po Węgrzech krążył obwoźny trybunał ludowy, wyposażony w zawodowego kata, oraz szwadrony śmierci „chłopców Lenina" w skórzanych kurtkach, mordujący w dowolny, a zazwyczaj bestialski sposób.

Co więcej, Kun zorganizował 60-tysięczną Armię Czerwoną, która w czerwcu 1919 r. odzyskała Słowację, montując w Preszowie Słowacką Republikę Rad. Gdyby Lenin miał wówczas wolną głowę i siły, jego konnica mogła wejść w czerwony Wiedeń jak w masło, zapewne witana kwiatami, gdy Polska graniczyła z bolszewikami całą południową granicą.

Szczęśliwie Kun popełnił błąd, atakując Rumunię, ci zaś skorzystali z okazji do rewanżu za okupację Bukaresztu. 4 sierpnia 1919 r. zaledwie 400 rumuńskich żołnierzy, odzianych w ubrania cywilne i przypadkowe części uniformów różnych armii, zdobyło Budapeszt. Żeby jakoś godnie wyglądać, paradę zwycięstwa odbyli w węgierskich mundurach wyciągniętych ze zdobycznych magazynów wojskowych. Niemniej to dzięki nim regent Horthy mógł wysłać do Polski wagony z amunicją i częściami zapasowymi broni. Paradoks zechciał, że transport mógł się odbyć tylko przez terytorium Rumunii, ponieważ Czechosłowacja, będąca niemal protektoratem jakże przyjaznej nam Francji, stanowczo odmówiła pociągom prawa przejazdu.