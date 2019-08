Klątwa: straszna broń duchowa

W świecie starożytnym przekleństwo miało wielką moc i znaczenie. W Egipcie okładaniem anatemą zajmowali się zarówno kapłani, wróżbici, magowie, jak i zwykli ludzie. Magiczne formuły zsyłające plagi i nieszczęścia na wrogów, złodziei czy morderców cieszyły się wielką popularnością. Anatema była niczym ubezpieczenie na życie czy polisa od kradzieży. W tym drugim przypadku dotyczyła w szczególności grobowców, które zgodnie z wierzeniami mieszkańców dorzecza górnego i dolnego Nilu musiały być bogato wyposażone, aby dusza zmarłego nie zaznała ubóstwa po śmierci. Świat przypomniał sobie po wiekach o tych egipskich klątwach dopiero po serii nietypowych zgonów osób, które uczestniczyły w 1922 r. w otwarciu grobu faraona Tutanchamona. Ale przecież nie tylko faraonowie sprawnie posługiwali się czarodziejskimi formułami. Także groby urzędników i kapłanów pieczętowane były magicznymi formułami wyrytymi na płytach wejściowych do grobowców. Przekleństwa nie zawsze były skierowane do zwykłych rabusiów, często odnosiły się do następców pochowanych monarchów. Na grobie faraona z X dynastii wyryto napis: „Każdy władca, który uczyni coś złego z tym grobowcem, zostanie ukarany przez Horusa, który nie przyjmie od niego żadnych ofiar, a jego następcy nie odziedziczą żadnej fortuny".

Klątwy były popularne również w starożytnej Grecji. Dość wspomnieć, że mieszkańcy Hellady mieli zwyczaj wkładać do grobów katádesmos (więzy) – magiczne inskrypcje zapisane na płatach cienkiej ołowianej blachy. Były to prośby do demonów lub bogów świata podziemnego o „związanie" kogoś, aby uniemożliwić mu działanie przeciw osobie rzucającej zaklęcie. Z kolei antyczni Rzymianie praktykowali obrzędy, które były skierowane przeciw znienawidzonym osobom. Pierwsze wiadomości o takich praktykach pochodzą z V w. przed Chrystusem, ale były równie często stosowane, kiedy powstało już cesarstwo. Na Półwyspie Apenińskim archeolodzy odkryli tabliczkę, na której jest rysunek greckiej bogini Hekate przeklinającej lekarza weterynarii i senatora Porcello: „Zniszczyć, zgniatać, zabić, udusić Porcello i jego żonę Maurillę. Ich dusze, serca, pośladki, wątroby...". Czy coś się do dzisiaj zmieniło? Czy ludzie się wzajemnie nie przeklinają? Czy nie upajają się upadkiem i niedostatkiem bliźnich? Iluż to polityków, bijąc bogobojne pokłony i klepiąc pacierze, chciałoby złożyć przed ołtarzem tabliczkę z napisem: „A niech cholera zabierze z tego świata tego łotra z przeciwnego obozu politycznego"? Cóż z tego, że kłóci się to z istotą nauczania nazarejskiego cieśli, który mówił o nadstawianiu drugiego policzka. W tym wypadku mnożą nam się zwolennicy Starego Testamentu, którzy powołują się na Księgę Powtórzonego Prawa (5:9), okładającą przekleństwem kolejne pokolenia bliźnich słowami: „Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie nienawidzą".