Pułapka polityki

Fortuna kołem się toczy. Szczególnie w polityce. No bo jak odróżnić prawdziwy sukces od obiecujących początków ostatecznej katastrofy? Zawsze o tym myślę, kiedy słyszę, że ktoś się pcha za wszelką cenę do polityki. Być może życie takich ludzi jak Cezar, Napoleon czy nawet Hitler byłoby znacznie spokojniejsze i szczęśliwsze, gdyby pierwsze sukcesy nie pomieszały im w głowach i nie wciągnęły w zgubny wir polityki.

Ciekawym przykładem może tu być postać Jeffersona Davisa. W lipcu 1847 r. powrócił do domu z wojny z Meksykiem w glorii bohatera wojennego. Chciał osiąść w swojej posiadłości ziemskiej na Południu i wieść spokojny żywot plantatora. Niespodziewanie zmarł jednak senator Jesse Speight z Missisipi. Demokraci uznali, że najlepiej zastąpi go okryty sławą w bitwie pod Buena Vista pułkownik Jefferson Davis z 1. Pułku Strzelców Missisipi. Tak oto ślepy los zadecydował o przyszłości człowieka, którego ocena do dziś poważnie dzieli Amerykanów. Poniżej dalsza część artykułu

Wybór Abrahama Lincolna na prezydenta Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1860 r. stał się sygnałem dla elit Karoliny Południowej do podjęcia decyzji o wystąpieniu ich stanu z Unii. W lutym 1861 r. secesję ogłosiły także stany: Missisipi, Floryda, Alabama, Georgia, Luizjana oraz Teksas. Razem z Karoliną Południową utworzyły nową formę związku państwowego, której nadano nazwę Skonfederowanych Stanów Ameryki. 18 lutego 1861 r. na prezydenta tego państwa wybrano byłego senatora Partii Demokratycznej i generała majora wojska Missisipi 53-letniego Jeffersona Davisa. Ten człowiek miał coś w sobie z bohatera wielkiej tragedii Sofoklesa. Podobnie jak Edyp był bezsilny wobec przeznaczenia. Na greckim nieszczęśniku ciążyła klątwa za ojcobójstwo i kazirodztwo. Na Davisie zaś szczere przekonanie, że można walczyć o wolność w jej najbardziej pierwotnym rozumieniu, jednocześnie nie dostrzegając ogromu zła i cierpienia, jakie niesie ze sobą niewolnictwo. Ten idealista nie chciał zrozumieć, że swoje pragnienie opiera na zniewoleniu setek tysięcy istot ludzkich. W jego wizji świata stanowili oni niższe ewolucyjnie ogniwo pomiędzy światem ludzi a królestwem zwierząt. Kiedy w grudniu 1860 r. Ameryka zaczęła się rozpadać, postrzegał secesję jako wybór dramatyczny, ale konieczny. Wierzył, że tylko w ten sposób uchroni zagrożoną kulturę Południa. W liście, który napisał 29 kwietnia 1861 r. do rządów na całym świecie, obiecywał, że pragnie jedynie pokoju i poszanowania dla demokracji.

W rzeczywistości jego czteroletnia prezydentura w Skonfederowanych Stanach Ameryki znacząco przyczyniła się do przegranej Konfederacji w wojnie secesyjnej. Przypisuje mu się przesadne skupienie na nieistotnych szczegółach, niechęć do dzielenia się władzą z osobami kompetentnymi, brak popularności wśród żołnierzy, nasilające się destrukcyjne konflikty z potężnymi gubernatorami stanów i generałami, faworyzowanie starych przyjaciół oraz fatalną w skutkach nieumiejętność dogadywania się z ludźmi, którzy się z nim nie zgadzali. Miał więc wyraźne skłonności dyktatorskie i cechował się nasilającą podejrzliwością wobec otoczenia. Kiedy więc 19 maja 1865 r. został osadzony przez wojsko unijne w Twierdzy Monroe, na wybrzeżu Wirginii, nikt za nim nie płakał. Jedynie papież Pius IX, dowiedziawszy się, że Davis został więźniem, wysłał mu swój portret z cytatem z Ewangelii św. Mateusza: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy trudzicie się i jesteście obciążeni, a Ja was pokrzepię – mówi Pan". Davis spędził w więzieniu dwa lata. Zwolniono go za kaucją w wysokości 100 tys. dolarów, którą wpłacili: Horace Greeley, Cornelius Vanderbilt i Gerrit Smith. Znamienne, że ostatni z tej trójki przed wojną secesyjną hojnie wspierał organizację abolicjonistyczną Johna Browna.