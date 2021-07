Sprawiedliwość dziejowa pod wodą

Bez wątpienia Alfred Merlin zasłużył na to, aby francuski Drassm (Département de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines) nazwał nowy statek jego imieniem. Ochrzczono go w Marsylii 2 lipca, a matką chrzestną została Roselyne Bachelot, obecna minister kultury we francuskim rządzie. Nowa jednostka to trzeci statek we flocie Drassm, dwa pierwsze – „Triton" i „André Malraux" – asystowały podczas uroczystości. Nowy nabytek, największy z tej trójki, ma 46 m długości i 10 m szerokości. Zaprojektowała go pracownia Mauric w Marsylii, zbudowała zaś stocznia iXblue w La Ciotat na Lazurowym Wybrzeżu.