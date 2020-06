Krzysztof Kowalski: Dmuchanie miechem obaliło imperium

Hernán Cortés przybył do Nowego Świata w 1504 r., a do Meksyku w roku 1519. Konkwistadorzy założyli miasto La Villa Rica de la Vera Cruz (dziś: Veracruz) i ruszyli przeciw stolicy Azteków Tenochtitlán. Wiedzieli już, że nie opanują imperium Azteków bez pomocy nienawidzących ich plemion, ale i ta pomoc jeszcze nie gwarantowała sukcesu. Hernán Cortés i jego następcy pod koniec XVI i w XVII w. zmuszeni byli korzystać z umiejętności tubylców, z ich znajomości miejscowych złóż, aby uzyskiwać miedź niezbędną do wyrobu, konserwacji i napraw broni palnej oraz dział, bez których utrzymanie panowania nad świeżo zdobytym Nowym Światem byłoby niewykonalne.

W El Manchón archeolodzy natknęli się na dowody odzwierciedlające mieszaninę umiejętności europejskich i lokalnych. Dorothy Hostler zidentyfikowała pozostałości pieców, które były w użyciu w latach 1240–1680. Właśnie z tego okresu pochodzi tamtejsza hałda żużla. Miejscowi rzemieślnicy od wieków potrafili wytapiać miedź i łączyć ją ze złotem, srebrem, cyną, arsenem, tworząc ozdoby i przedmioty liturgiczne. Hiszpanie wykorzystali tę technologię do produkcji armat. Odkryta w El Manchón tajemnicza struktura składa się z dwóch równoległych kamiennych ścianek prowadzących w kierunku hałdy żużla – to pozostałość dyszy doprowadzającej powietrze do pieca. Powietrze było do niego tłoczone miechem, czyli wynalazkiem europejskim. Instalacja taka została odkryta po raz pierwszy, wcześniej ich istnienie jedynie podejrzewano. Metaloznawcy zapewniali, że musiały istnieć, ponieważ bez nich proces wytopu na „armatnią" skalę nie byłby możliwy. I rzeczywiście, analiza fizyko-chemiczna żużla wykazała, że powstawał w temperaturze 1150 st. C. Takiej temperatury nie dało się osiągać bez pomocy miecha, a jedynie przy użyciu ustnych dmuchawek, z jakich korzystali tubylcy.