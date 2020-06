Ewa wygnana z raju byłaby dziś a la mode

Joanna Szczurek napisała 12 października 2018 r.: „Wielki powrót panterki. To ona króluje na światowych wybiegach w sezonie jesień – zima 2018–2019. Panterka to jeden z najbardziej popularnych motywów zwierzęcych, po który sięgają projektanci. Ubrania w panterkę dodadzą charakteru twoim stylizacjom. Najlepiej zestawić je z ubraniem w czarnym kolorze. Deseń ten świetnie prezentuje się też w wydaniu rockowym z motocyklowymi botkami".

Gdy mięso stało się podstawowym składnikiem w diecie pierwszych przedstawicieli gatunku Homo, współzawodnictwo z wielkimi kotami o dostęp do padliny i świeżego mięsa zaostrzyło się. Ta rywalizacja musiała być dużym wyzwaniem dla naszych praprzodków. W toku ewolucji hominidy uczyły się bronić przed tymi drapieżnikami, a z czasem zaczęły przechodzić do kontrataku, z ofiar przedzierzgały się w napastników. W źródłach archeologicznych aż roi się od świadectw wykorzystywania mięsożernych zwierząt. Są to przewiercone kły używane jako ozdoby czy narzędzia zrobione z ich kości. Fascynacja wielkimi kotami znajdowała wyraz w sztuce naskalnej, jaskiniowej (choćby komora w grocie Chauveta we Francji, której całą ścianę pokrywają wizerunki wielkich kotów sprzed 36 tysiącleci).