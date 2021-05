Kozacy - duchy Dzikich Pól

Do szybkiego przemieszczania się po wodach Dniepru, a później nawet po Morzu Czarnym, służyły Kozakom „czajki" – łodzie o długości do 20 metrów i szerokości do 4 metrów. Pod tym względem i wieloma innymi przypominali wikingów. Szkielet tych łodzi był zrobiony z drewna lipowego i wierzbowego, który dla uszczelnienia dokładnie smołowano i wzmacniano linami. Napęd łodzi stanowiło od 10 do 15 par wioseł umieszczonych z przodu i z tyłu łodzi oraz spełniający rolę pomocniczą żagiel rejowy przydatny podczas wietrznej pogody. Na większych „czajkach" montowano małe armatki, tzw. falkonety, co podnosiło wartość bojową takiej łodzi w walkach na Dnieprze czy Morzu Czarnym. Załoga „czajki" mogła liczyć od 30 do 60 Kozaków uzbrojonych w szable i samopały. O samopale zwanym też rusznicą lub hakownicą wspomina w „Encyklopedii staropolskiej" Zygmunt Gloger, opisując ją jako długolufową, czarnoprochową strzelbę, która w XVI i XVII wieku używana była przez Kozaków na terenie Ukrainy, Rosji i Białorusi (udoskonaleniem samopału był tzw. arkebuz). Kozak był też często uzbrojony w spisę, czyli pikę o długości od 5 do 6 metrów, która z obu stron zakończona była ostrzem. Ksiądz Jędrzej Kitowicz w swoim „Opisie obyczajów za panowania Augusta III" tak przedstawia tę groźną broń: „Dzidy, po rusku spisy zwane, hajducy mieli krótkie, nad cztery łokcie nie dłuższe, grotem ostrym żelaznym z obu stron opatrzone. Bronią tą hultajstwo dziwnie zręcznie i daleko lepiej od Polaków szermować umiało".