Korona dla Lwa Lechistanu

Ale czy naprawdę brzydził się tronem? Pojawiały się plotki, że Sobieski to chytry lis, który w przebraniu koguta buszuje po francuskim kurniku. Jeżeli uciszając czujność Francuzów, naprawdę planował zdobyć koronę, to jego taktyka okazała się genialna. Zjawił się bowiem w stolicy dopiero 1 maja

1674 r., tak jakby na nic nie liczył. Jednak już 11 maja zaczął efektownie spychać kontrkandydatów w cień. Najpierw za hetmanem opowiedziało się jego macierzyste województwo ruskie, co zresztą nikogo nie dziwiło, ale wkrótce dołączyli do niego posłowie ziem polskich. Przy wymownym sprzeciwie części reprezentantów Litwy szlachta polska ogłosiła, że chce na tronie Piasta. Ta decyzja panów posłów nie była jedynie podyktowana sentymentami narodowymi, ale przede wszystkim zwyczajnym pragmatyzmem. Elekcja z 1674 r. stała się zatwierdzeniem rzeczywistej władzy, którą od kilku lat sprawował nad Polską hetman Jan Sobieski. Królem mógł zostać już wcześniej, w zupełnie innych okolicznościach. Wielu spośród możnych i szlachty wierzyło, że już latem

1672 r. przejmie pełnię władzy w Polsce. Głosy z sejmików wzywały go wręcz do objęcia korony. Sobieski wolał jednak, żeby nowego króla wskazał Ludwik XIV. Pojawiały się nawet różne postulaty utworzenia czegoś w formie federacyjnego królestwa polsko-francuskiego. Na pewno jakiś udział w kształtowaniu takich poglądów hetmana miała jego małżonka Maria Kazimiera de La Grange d'Arquien, którą pamiętamy jako Marysieńkę.

Spisek hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego do spółki z prymasem Mikołajem Prażmowskim, mający na celu usunięcie z tronu króla Michała z zamiarem oddania korony Kondeuszowi, można z dzisiejszej perspektywy uznać za wstydliwy epizod w życiu zwycięzcy spod Chocimia i Wiednia. Dla legalistów podniesienie ręki na majestat króla było czynem niedopuszczalnym. Niestety, nie pierwszy to raz syn wojewody ruskiego sprzeciwiał się swojemu suwerenowi.

Długo zmywał z siebie piętno zdrajcy, po tym jak 16 października 1655 r. jako pułkownik wojska kwarcianego poddał się pod Ujściem armii króla szwedzkiego Karola X Gustawa i pozostał przy nim do 24 marca 1656 r. Jan Sobieski należał do pierwszych polskich magnatów i dowódców, którzy przeszli na stronę szwedzką, i był jednym z ostatnich, którzy ją opuścili. Konsekwentnie poprowadził swoje oddziały do Prus. W lutym 1656 r. pod Gołębiem rozbił wojska polskie. Kim się wtedy czuł? Szwedem, Rusinem czy Polakiem? W obliczu licznych klęsk Szwedów dopiero 24 marca 1656 r. przeszedł pod Łańcutem pod komendę Stefana Czarnieckiego, by walczyć z najeźdźcą. Rozzłoszczony król Karol X Gustaw uznał Sobieskiego za podwójnego zdrajcę i rozkazał powiesić jego portret na szubienicy.